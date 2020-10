Agenzia Vista) Usa, 30 ottobre 2020 Trump in Wisconsin: "Biden è la rovina, chiuderà il vostro Stato e vi farà fallire" "Biden è la rovina, chiuderà il vostro Stato e vi farà fallire. Cancellerà le vostre fabbriche e vi toglierà il lavoro”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump in un comizio in Wisconsin. 00_41 Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev