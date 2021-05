Trump lancia la sua piattaforma social: "From the desk of Donald"

Roma, 5 mag. (askanews) - Dopo essere stato bandito da Twitter, Facebook e da altri social media in seguito alla rivolta a Capitol Hill del gennaio scorso, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato una propria piattaforma web che gli darà la possibilità di comunicare direttamente con i suoi follower.La piattaforma, che si chiama "From the Desk of Donald J.Trump", gli consentirà di pubblicare commenti, immagini e video.La tecnologia - riporta Fox News - è fornita da CampaignNucleus, "ecosistema digitale creato per gestire in modoefficiente le campagne e le organizzazioni politiche", creatodall'ex responsabile della sua campagna elettorale, Brad Parscale.In questo spazio, inoltre, i follower potranno condividere i post di Trump su Twitter e Facebook, ma non c'è una funzione che consenta agli utenti di "rispondere" o interagire con i suoi post.Intanto, il Consiglio di vigilanza di Facebook, organismo semi-indipendente, annuncerà la decisione dell'azienda di Zuckerberg sulla sospensione, che potrebbe essere revocata o diventare definitiva, del profilo di Trump sul social network.