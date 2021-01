(Agenzia Vista) Usa, 20 gennaio 2021 Trump lascia Casa Bianca, Melania: "Essere first lady è stato più grande onore della mia vita" "Essere stata first lady è stato il più grand onore, grazie per l'amore, l'affetto, il sostegno, sarete sempre nei miei pensieri e nelle mie preghiere". Lo ha detto Melania Trump parlando alla Joint Base Andrews dopo aver lasciato la Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev