Trump mantiene i federali a Portland, nuove manifestazioni

Portland, 1 ago. (askanews) - Centinaia di manifestanti sono scesi in strada a Portland dopo che il presidente americano Donald Trump ha annunciato via Twitter che i federali inviati per arginare le quotidiane manifestazioni anti-razziste rimarranno nella città più popolosa dell'Oregon, Nord-Ovest degli Stati Uniti, fino a quando gli agenti non si saranno sbarazzati "di anarchici e agitatori"."La sicurezza interna (i federali ndr) non lascerà Portland fin quando la polizia locale non avrà fatto pulizia di anarchici e agitatori", ha twittato Trump.Gli agenti sono stati inviati dopo la serie di manifestazioni anti-razziste organizzate nella città in seguito alla morte dell'afroamericano George Floyd durante un fermo di polizia e la loro presenza, oltre ad arresti non giustificati, ha causato aspre polemiche e tensioni.Mercoledì le autorità locali e la Casa Bianca sembravano aver trovato un'intesa per il ritiro graduale delle forze federali, ma l'annuncio di Trump va nella direzione opposta.