Trump: mi sento molto bene. Pronto a tornare a comizio in Florida

Roma, 9 ott. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump dovrebbe riprendere da sabato 10 ottobre 2020 le sue attività in pubblico. Lo ha annunciato il suo medico personale, Sean Conley assicurando che Trump "sta rispondendo estremamente bene alle cure" e che sabato, decimo giorno dalla diagnosi di Covid-19, si ritiene che "possa riprendere le sue attività senza rischi".Lo stesso Trump ha detto di sentirsi "molto bene". Parlando su Fox News ha dichiarato: "Penso di essere per niente contagioso e credo che proverò a fare un comizio sabato in Florida, se avremo tempo di organizzarlo, e il giorno dopo in Pennsylvania".Intanto, dopo il rifiuto del presidente a un dibattito virtuale con lo sfidante democratico alla Casa Bianca, i responsabili della campagna elettorale di Joe Biden hanno chiesto di spostare il faccia a faccia con il pubblico previsto per il 22 ottobre.Il format dell'appuntamento del 15 ottobre suggerito dalla Commissione americana per i dibattiti presidenziali prevedeva un dialogo con gli elettori che avrebbero potuto fare domande in diretta ai due candidati. Ma il tycoon ha rifiutato l'invito definendolo "una perdita di tempo" e un format "ordinato per proteggere Biden".