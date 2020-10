(Agenzia Vista) Usa, 06 October 2020 Trump: "Non abbiate paura del Covid, non fategli condizionare le vostre vite" Il presidente Usa Donald Trump è uscito dall'ospedale dopo essere stato ricoverato a causa del Covid. Ecco le sue parole appena rientrato alla Casa Bianca: "Mi sento molto bene! Non siate impauriti dal Covid. Non lasciate che domini le vostre vite. Abbiamo sviluppato sotto l’amministrazione Trump alcuni ottimi farmaci e ottime competenze. Mi sento meglio di 20 anni fa!" White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev