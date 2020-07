(Agenzia Vista) Usa, 10 luglio 2020 Trump: "Nonostante virus cinese il prossimo anno il migliore mai avuto dal punto di vista economico" Trump in Florida allo Us Southern Command: "Nonostante virus cinese il prossimo anno il migliore mai avuto dal punto di vista economico. È per questo che dobbiamo riaprire le attività e ripartire al più presto". White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev