(Agenzia Vista) Usa, 06 agosto 2020 Trump: "Per contrastare effetti economici del virus cinese stanziati 3 trilioni di dollari" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in conferenza stampa: "Per contrastare effetti economici del virus cinese stanziati 3 trilioni di dollari" White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev