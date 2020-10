Trump positivo al Covid, ricovero e cura con farmaco sperimentale

Roma, 3 ott. (askanews) - È sceso con le sue gambe e con indosso la mascherina dal Marine One, l'elicottero presidenziale che ha portato dalla Casa Bianca all'ospedale militare Walter Reed, nel Maryland, il presidente americano Donald Trump, risultato positivo al Covid-19, come "misura precauzionale". Fuori dal nosocomio folle di sostenitori.In un video Trump ha anche ringraziato per "l'eccezionale sostegno" ricevuto e ha affermato con un sorriso di "stare bene" e che anche la First Lady Melania sta bene.Trump ha la febbre e sintomi simili a quelli da raffreddamento ed è stato già trattato con un cocktail sperimentale di anticorpi monoclonali e integratori quali zinco e vitamine, ha reso noto il suo medico, con il consenso del presidente.All'interno dell'ospedale sono predisposti degli uffici presidenziali per poter lavorare. Soltanto nel caso dovesse perdere conoscenza il potere passerebbe al vice, Mike Pence. Dal canto suo, la first Lady Melania ha sintomi più lievi e un persistente mal di testa.Intanto, lo sfidante democratico Joe Biden, ha scritto su Twitter che "questo non è un momento di parte ma è un momento americano, dobbiamo essere uniti come nazione", richiamando quindi alla serietà del momento e all'unità nazionale.