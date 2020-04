Trump e punture disinfettante, follia entra in corsa elettorale

Milano, 24 apr. (askanews) - Il coronavirus, responsabiledell'attuale pandemia, si indebolisce in un'atmosfera calda eumida, nonché con raggi del sole, secondo uno studio del governodegli Stati Uniti presentato alla Casa Bianca. Studio serio, conrisultati interessanti di fronte ai quali Donald Trump non haperso l'occasione per un nuovo show mediatico rivolgendosi alconsulente scientifico William Bryan:"Presumibilmente colpiamo il corpo con una tremenda luceche sia ultravioletta o potente, mi pare tu dica che lotesteremo. Portando la luce all'interno del corpo attraverso lapelle o in qualche altro modo, mi pare testeremo anche questo.Sembra interessante".Ma ad un certo punto Trump ha un'altra idea:"Prendiamo il disinfettante: elimina in un minuto (ilcoronavirus). E c'è un modo in cui puoi fare qualcosa del generecon l'iniezione all'interno o qualcosa, come una pulizia?"Se le nozioni di fisica e medicina del presidente americano sono attualmante dibattute proprio grazie a queste dichiarazioni, le sue capacità di comunicatore sono indubbie: e Trump sa benissimo che la questione pandemia è un tema chiave della corsa alla Casa Bianca 2020. Nonchè un tema caratterizzante che potrebbe davvero rendere questa campagna unica.L'ex vicepresidente americano, Joe Biden candidato del partito democratico per affrontare Trump durante le elezioni presidenziali del 3 novembre, ha ribadito la sua determinazione a combatterlo. Nonostante il lockdown rischi di limitare la potenza del dibattito. "Non scherziamo", ha detto Biden. "Non vedo l'ora di discutere con Donald Trump. Sono pronto per il dibattito:Zoom, Skype, Slack, (Google) Hangouts o di persona. Quando vuole, dove vuole!". E la sfida, tra cure fantasiose e pesanti stoccate, continua.