Trump: Se seguiamo misure potremo salvare oltre 1 mln di vite americane, prossimi 30 giorni cruciali

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2020 Trump se seguiamo le misure potremo salvare oltre 1 mln di vite americane, prossimi 30 giorni cruciali Negli Stati Uniti sono stati effettuati oltre un milione di test sul coronavirus. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump durante la conferenza stampa quotidiana sul Covid-19 sottolineando come «nessun altro Paese.«Spediremo ventilatori in Italia, in Francia, in Spagna», ha aggiunto. I Paesi che riceveranno i macchinari «hanno enormi problemi», ipotizzando l’invio anche ad altre nazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev