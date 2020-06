Trump: trasferimento di truppe dalla Germania alla Polonia

Milano, 26 giu. (askanews) - Il presidente Donald Trump annuncia il trasferimento di truppe dalla Germania alla Polonia. Un gesto a favore del suo omologo polacco Andrzej Duda, a quattro giorni dalle elezioni in cui questo leader nazionalista correrà per un secondo mandato."Ridurremo le nostre forze in Germania. Alcuni andranno a casa, altri andranno altrove, ma la Polonia sarà uno di questi altri posti in Europa".Per Trump Duda è un leader tenuto "in grande considerazione" dal suo popolo. Ma è il trasferimento di truppe ad attirare l'attenzione di altri esponenti Nato, perchè conferma la volontà di ridurre drasticamente il numero di soldati americani di stanza in Germania.