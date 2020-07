(Agenzia Vista) Usa, 08 luglio 2020 Trump: "Usmca più grande accordo mai fatto, infinite possibilità per i nostri Paesi" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto il presidente messicano Lopez Obrador, dopo l'entrata in vigore dell'accordo Usmca: "Usmca più grande accordo mai fatto, infinite possibilità per i nostri Paesi" White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev