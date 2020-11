Turchia, bimba di 3 anni estratta viva dalle macerie dopo 65 ore

Bayrakli , 2 nov. (askanews) - Una bambina di 3 anni è stata estratta viva dalle macerie della sua casa, 65 ore dopo il terremoto di magnitudo 6.6 che venerdì 30 ottobre ha colpito il mar Egeo, praticamente illesa.I video girati dagli stessi soccorritori mostrano la piccola avvolta in una coperta termica portata in salvo nella città costiera di Bayrakli - la più colpita dal sisma - tra gli applausi dei presenti.Muammer Celik, il vigile del fuoco che ha trovato e salvato la bimba ha detto che pensava fosse morta quando l'ha vista sdraiata sulla schiena, coperta dalle macerie. "Improvvisamente mi ha afferrato il pollice - ha ricordato - abbiamo pianto di gioia e dimenticato tutto in quel momento".Il pompiere l'ha estratta e non l'ha lasciata andare fino a quando non è stata portata in una tenda di sicurezza nelle vicinanze.Al momento il bilancio dei morti in seguito al terremoto in Turchia è di 79 vittime e almeno 962 feriti.