(Agenzia Vista) Puglia, 11 luglio 2020 Turismo Puglia, Emiliano: "Ripresa con sicurezza, chi viene qui non rischia nulla" La presentazione di "Riparti dalla Meraviglia" la nuova campagna di Pugliapromozione e della Regione per incentivare il turismo in Puglia. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: "Tutta la bellezza della Puglia nella semplicità delle piccole cose, che ci lasciano a bocca aperta e ci regalano, ogni giorno, la meraviglia". / Regione Puglia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev