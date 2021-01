Turismo, Zevi: “In piazza per difendere lavoratori e futuro”

(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio 2021 “Sono in piazza del Popolo, a Roma, per manifestare solidarietà e sostegno ai lavoratori del turismo. Occorrono politiche per la protezione dei lavoratori e, nel caso di Roma, un grande investimento per garantire un turismo di qualità. Si tratta di un comparto che rappresenta un pilastro fondamentale della nostra economia”. Così Tobia Zevi, presidente dell’Osservatorio “Roma! Puoi dirlo forte”, nel corso di una manifestazione organizzata nella Capitale. 00_42 agenziavista.it