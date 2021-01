Twitter ha bloccato a tempo indeterminato l'account di Trummp

Milano, 9 gen. (askanews) - Twitter ha sospeso a tempo indeterminato l'account di Donald Trump, due giorni dopo l'assalto al Congresso di un gruppo di estremisti di destra suoi sostenitori.Dopo Facebook e Instagram, già bloccati, Trump perde anche il suo principale mezzo di comunicazione, che ha annunciato la decisione senza precedenti spiegando che "dopo una attenta revisione dei tweet recenti e il contesto intorno a essi" è stato sospeso "in maniera permanente l'account per il rischio di ulteriori incitamenti alla violenza".Nel testo si specifica che i suoi tweet, dalle frodi al chiamare patrioti gli assalitori, indicano che Trump non intende dar luogo a un pacifico pasaggio di potere e possono essere interpretati come l'invito a nuove azioni. "Pianificazioni per future proteste armate hanno già cominicato a diffondersi fuori e dentro Twitter, si specifica - compreso il proposito di un secondo attacco a Capitol Hill il 17 gennaio".