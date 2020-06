Ue, Di Maio: ora si concretizzi Recovery Fund, non c'è più tempo

Roma, 16 giu. (askanews) - Non è importante solo quanti soldi arriveranno, ma che arrivino subito. Sul Recovery Fund si gioca una partita importantissima. È quanto ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Mendrisio-Ligoretto, in Svizzera, dopo un bilaterale con il suo omologo Ignazio Cassis."Sul fronte economico mi aspetto dei buoni risultati e saranno dei buoni risultati perché io credo che in questo momento l'Unione europea stia prendendo coscienza del fatto che sta decidendo il proprio futuro, in queste ore e in questi giorni. Non c'è stato un primo momento brillante della Ue. Ho apprezzato molto le scuse della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen; adesso siamo in un secondo tempo, dopo un primo tempo giocato bene sul Recovery fund che deve ora concretizzarsi".Per Di Maio, dunque: "Non sarà importante solo quanti soldi arriveranno, ma quando arriveranno. Non possiamo perder tempo. E questo aiuterà le nostre aziende e i nostri lavoratori perché quando sentiamo Recovery Fund, Sure, Bei e altri strumenti stiamo parlando della disponibilità per uno stato di poter accedere ai fondi che servono per aiutare i cittadini. E su questo non ci risparmieremo nel negoziato, in un'ottica di collaborazione con tutti gli stati".Sul fronte delle relazioni bilaterali Italia-Svizzera, il capo della Farnesina ha osservato: "Il turismo per noi è un settore economico di primaria importanza e il turismo svizzero è tradizionalmente molto diffuso in Italia, collocandosi al quinto posto per numero di pernottamenti annui: circa 10 milioni".Il consigliere federale Ignazio Cassis da parte sua ha affermato: "Questa mattina siamo stati alla Dogana di Chiasso per festeggiare insieme un ritorno alla normalità, per dire grazie ai corpi doganali italiani e svizzeri, corpo guardie di confine, e per augurare loro buon lavoro in un periodo che segue una crisi profonda sanitaria, ma in un periodo che continuerà a rappresentare una crisi altrettanto profonda sul piano economico e finanziario".