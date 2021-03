Ue, Draghi: difendere mercato unico è difendere aziende italiane

Milano, 24 mar. (askanews) - "Non c'è bisogno per me di ribadire l'importanza del mercato unico per il nostro sviluppo e per il processo di integrazione europea: dal 1992 al 2018 le esportazioni tra paesi Ue hanno raggiunto il 20% del prodotto interno dell'Unione. Dovremo gradualmente dipendere sempre meno dal resto del mondo e sono cresciute le catene del valore attraverso i vari paesi europei. Anche gli investimenti diretti esteri con il rafforzarsi del mercato unico sono aumentati. Quindi difendere l'unicità del mercato significa difendere le aziende italiane che ne beneficiano". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante le comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo.