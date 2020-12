(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 dicembre 2020 Ue, Fitto (ECR-FdI): "Serve più rispetto prerogative e sovranità singoli Paesi" "Oggi finalmente si parla di revisioni di trattati. Finalmente perché noi come gruppo sono anni che sosteniamo questa posizione. Noi diciamo che bisogna andare in una nuova direzione: maggiore rispetto delle prerogative e delle sovranità dei singoli Paesi." Lo ha detto Raffaele Fitto, copresidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei, nel corso dell’evento online di ECR ‘Il futuro dell'Europa - Una nuova speranza’. “Vogliamo una comunità di stati liberi e sovrani - ha detto l'europarlamentare - che cooperino tra di loro, creando le condizioni per un futuro di prosperità e sicurezza dei propri cittadini. La crisi pandemica ha dimostrato che così com’è strutturata l’Unione europea non è in grado di rispondere efficacemente alle grandi sfide economiche, sociali e di sicurezza del nostro tempo,” ha aggiunto. /ECR group Eu Durata: 00_58 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev