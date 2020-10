(Agenzia Vista) Bruxelles, 05 ottobre 2020 Ue, Gentiloni: "Patto stabilità sospeso nel 2021 ma misure siano mirate per ripresa" "La scorsa settimana abbiamo inviato una lettera ai ministri delle finanze dell'UE per fornire indicazioni mentre stanno preparando i loro bilanci nazionali per il 2021, la 'general escape clausè rimarrà attiva nel 2021 e le politiche fiscali dovrebbero continuare a sostenere la ripresa il prossimo anno, sia a livello della zona euro che nei singoli Stati membri". Così il commissario per gli Affari economici dell'Ue, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza stamp al termine della riunione dell'Eurogruppo. "Le misure fiscali appropriate per sostenere la ripresa dovranno essere scelte con attenzione. Il principio di base, come spiegato nella nostra lettera, è che le misure dovrebbero essere ben mirate e temporanee. Il loro utilizzo e la loro efficacia dovrebbero essere riesaminati regolarmente", ha aggiunto. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev