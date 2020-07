(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2020 Ue, Meloni: "Mes è atto di sottomissione, chapeau a frau Merkel" La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni intervenendo in Aula alla Camera dei deputati dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul prossimo Consiglio Ue: "Penso che se volessimo dire la verità dovremo riconoscere che gli aiuti europei sono in alto mare. Le risorse non arriveranno prima del 2021 inoltrato, e dovremo ancora una volta chiedere il permesso alla Germania per spendere quelle risorse". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev