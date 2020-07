(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 luglio 2020 Ue, Orban: "Ungheria dalla parte dell'Italia" "Sostanzialmente è una disputa tra gli Olandesi e gli Italiani. Per quanto riguarda l’Ungheria, noi stiamo fermamente al fianco dell’Italia in questa disputa. La cosa migliore che possiamo fare è dare i soldi a coloro che ne hanno bisogno affinché ne spendano il più possibile e al più presto per stabilizzare le loro economie piuttosto che avere lunghe e complicate dispute burocratiche sui programmi o quant’altro. Quindi aiutarli perché se si dà al momento giusto si dà due volte, questa è la saggezza ungherese.” Così il premier ungherese, Viktor Orban, nel corso di un punto stampa a margine del Consiglio europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev