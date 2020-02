Ue, Renzi: Conte ci rappresenta appieno al Consiglio europeo

Roma, 19 feb. (askanews) - Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, interviene in Senato dopo il premier Giuseppe Conte e sottolinea: è sbagliato dividersi sulla politica europea, anche se ci sono difficoltà nella politica interna."Anche alla luce delle difficoltà della politica interna, sia chiaro a quest'Aula che da parte di Italia Viva sui temi della politica continentale e dell'impegno europeo non è possibile alcuna divisione: pensare che le fibrillazioni interne della politica nazionale possano portare a una presa di distanza sulle questione europee sarebbe un atto sbagliato. Lei presidente Conte ci rappresenta appieno nel consiglio europeo, come rappresenta appieno l'intera comunità nazionale".E in vista del Consiglio europeo straordinario del 20 febbraio, Renzi ha sottolineato:"Il bilancio è un fatto decisivo, non tecnico: ci giochiamo il futuro dell'europa" e senza una proposta più avanzata "l'Europa sembra stanca, rassegnata, è finita, morta, non ha un futuro e nei prossimi anni segneremo il suo funerale".Elenca Renzi: "Il rapporto tra Cina e Usa, la vicenda del coronavirus che provocherà un rallentamento significativo della locomotiva cinese, e forse la recessione negli Usa dopo le elezioni".