(Agenzia Vista) Toscana, 24 luglio 2020 Ue, Salvini: "Soldi servono adesso, non l'anno prossimo" "Stiamo parlando di soldi che arriveranno nell'estate dell'anno prossimo. Se uno ha bisogno adesso cosa fa? Gli diciamo di aspettare un anno, che l'Europa ti aiuta nell'estate dell'anno prossimo? Tutti gli altri paese stanno procedendo con i loro fondi, non si capisce perché noi dobbiamo aspettare per un anno". Così Matteo Salvini a un incontro elettorale in Toscana. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev