Ue sostiene Oms per vaccinazioni in Paesi partenariato orientale

Milano, 11 feb. (askanews) - L'Unione europea (UE) e l'Ufficio regionale dell'Oms per l'Europa lavoreranno insieme in un progetto senza precedenti, per sostenere la diffusione dei vaccini anti COVID 19 e della vaccinazione nei sei paesi del partenariato orientale dell'UE: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e l'Ucraina."Per la Ue è chiaro che la pandemia non la si vince solo giocando in difesa, all interno dei nostri confini". Commenta ad askanews Antonio Parenti, a capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia. "È necessario che tutti i paesi superino la pandemia se vogliamo essere veramente sicuri di poter tornare alla normalità", ha aggiunto.Con un budget totale di 40 milioni di euro su un periodo di tre anni, è la più grande azione congiunta Ue e Oms mai realizzata nella Regione Europea. Servirà anche come importante investimento per rafforzare i sistemi di immunizzazione di routine nei sei Paesi.Secondo l'Oms questa iniziativa, "generosamente sostenuta dall'Unione Europea", consentirà all'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Oms di garantire che i Paesi del Partenariato orientale siano ben preparati, che siano in atto sistemi di immunizzazione e che il personale sia formato per fornire Vaccini Covid-19 a coloro che ne hanno più bisogno."Questo impegno - precisa Parenti - a lavorare con la OMS si inserisce esattamente in questo contesto: aiutare Paesi a noi vicini con i quali abbiamo costanti scambi di persone e commerciali a combattere il virus in maniera adeguate e, in prospettiva, per aiutarli a risollevarsi più rapidamente dalla crisi socio-economica che colpisce anche loro".