(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 luglio 2020 Ue, von der Leyen: "Europei aspettano soluzioni, è in gioco il loro lavoro" "Siamo all’inizio del summit e la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Se lo facciamo nel modo giusto, possiamo superare questa crisi e uscirne più forti. Tutti i pezzi necessari sono sul tavolo e una soluzione è possibile. Una soluzione è quello che si aspettano i cittadini europei da noi perchè è il loro lavoro ad essere in gioco. Il rischio del virus persiste ancora e tutto il mondo ci sta guardando per vedere se l’Europa è in grado di alzarsi in piedi in modo unito e rispondere a questa crisi del coronavirus con forza. Con un budget europeo convincente e Next Generation Eu abbiamo un’opportunità non solo di uscire dalla crisi ma anche di modernizzare il nostro mercato unico, di sviluppare il Green deal e la digitalizzazione che in questo momento è molto importante.” Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von Der Leyen, arrivando al Consiglio europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev