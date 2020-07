(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 luglio 2020 Ue, von der Leyen: "Fase cruciale, siamo nella giusta direzione" "Dopo tre giorni e tre notti di maratona di negoziati, ora entriamo nella fase cruciale, ma ho l'impressione che i leader europei vogliano davvero un accordo con reale volontà di trovare una soluzione. Abbiamo bisogno di una soluzione, i cittadini europei hanno bisogno di una soluzione, l'Ue ha bisogno di un accordo per superare questa crisi e preparare l'Europa per il futuro. Sono ottimista per oggi, non ci siamo ancora ma le cose vanno nella giusta direzione”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, arrivando al consiglio europeo a Bruxelles. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev