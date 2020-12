Ue, Von der Leyen: primo vaccino anti-Covid entro una settimana

Bruxelles, 16 dic. (askanews) - Manca poco all'arrivo del vaccino anti-Covid-19 in Europa ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo a Bruxelles alla plenaria del Parlamento europeo."C'è una buona notizia, finalmente: abbiamo l'agenzia - ha detto, riferendosi all'Agenzia europea del farmaco (Ema) che si riunirà il 21 dicembre per l'autorizzazione finale al vaccino Pfizer-BioNTech - e abbiamo speranza. Questo è il messaggio che mando ai leader del Consiglio europeo. La Commissione ha negoziato il più ampio portafoglio di candidati al vaccino. Finalmente, entro una settimana, il primo vaccino sarà autorizzato".Le vaccinazioni, ha spiegato ancora von der Leyen, "potranno così iniziare immediatamente, per continuare da gennaio".Ma per porre fine alla pandemia è necessario, ha detto con chiarezza Ursula von der Leyen, che fino al 70% della popolazione sia vaccinata. Questo il messaggio che deve passare. "Cominciamo il prima possibile con la vaccinazione, insieme, in quanto 27; inizieremo lo stesso giorno, abbiamo provato la nostra unità durante la pandemia e iniziamo a sradicare questo orribile virus insieme e uniti".