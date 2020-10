(Agenzia Vista) Bruxelles, 06 ottobre 2020 Ue, Zanni: "Nessuna richiesta da parte della Lega di entrare nel PPE" “Nessun ingresso e nessuna richiesta da parte della Lega di entrare nel PPE“. Questo dibattito “a mio avviso è più un’invenzione giornalistica che un vero dibattito interno alla Lega. Non c’è nessuna richiesta, nessun ripensamento sull’ingresso della Lega nel PPE”. Lo ha detto l’eurodeputato della Lega e presidente del gruppo ID all’Eurocamera, Marco Zanni, intervistato al Parlamento europeo a Bruxelles. “C’è una discussione su come essere più incisivi - ha spiegato - sin dall’inizio della legislatura ma anche nelle passate. La Lega ha sempre dialogato con tutti i gruppi, col PPE più di tutti perché in teoria è più simile all’idea di Europa che noi portiamo avanti” quindi “più che un appello per noi ad entrare nel PPE è un appello che noi facciamo al PPE: se vuole tornare a parlare dei temi che ci stanno a cuore, noi siamo pronti a cooperare in maniera ancora più stretta”, ha concluso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev