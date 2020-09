Ugl: "Nuovo atto intimidatorio da riders dei centri sociali a sede di Torino"

(Agenzia Vista) Torino, 25 settembre 2020 Il Segretario Generale dell’UGL Paolo Capone e il Segretario Regionale UGL Piemonte Armando Murella in una nota congiunta: "Il ripetuto attacco ad una Sede Regionale della UGL, questa volta in Piemonte a Torino in Via Sacchi 43, è un atto gravissimo di vandalismo e violenza politica, per cui chiediamo solidarietà da parte del Governo, delle Istituzioni del territorio e delle altre parti sociali. Non ci fermeranno nel sostenere sempre con più forza il CCNL Rider nato per difendere e salvaguardare i diritti dei lavoratori del settore. Infatti di fronte al nulla che c’era l’UGL ha ascoltato le istanze dei rider e ha collaborato con le parti datoriali per creare un quadro di riferimento che prevede, rispetto al passato, diritti esigibili. I Riders sono e restano lavoratori autonomi ma con maggiori diritti e tutele. In conclusione, non ci faremo intimorire per l’ennesimo attacco alle nostre sedi, infatti, continueremo a difendere i diritti di tutti i lavoratori. Chiediamo a questo punto al Ministro dell’Interno Lamorgese più attenzione alle nostre sedi al fine dell’incolumità dei nostri funzionari e collaboratori." agenziavista.it