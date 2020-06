Un arcobaleno di luci laser a San Paolo per il Gay pride

Roma, 15 giu. (askanews) - Raggi laser con i colori dell'arcobaleno illuminano la notte di San Paolo, in Brasile, per festeggiare il Gay Pride, annullato quest'anno a causa dell'epidemia di coronavirus. Una vera e propria opera artistica, intitolata "The Global Rainbow", firmata dall'artista di origini portoricane Yvette Mattern.