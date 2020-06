Un'azalea in via Fani, Picariello racconta in un libro la riconciliazione dopo gli anni di piombo

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2020 Un'azalea in via Fani. Il fiore della riconciliazione che dà il titolo al libro di Angelo Picariello (edizioni San Paolo) che si occupa del recupero dei protagonisti degli anni di piombo. La notte della Repubblica la chiamò Sergio Zavoli. L'azalea è quella di una piantina che l'ex brigatista Franco Bonisoli andò a deporre in segreto davanti alla lapide degli agenti della scorta di Moro uccisi nell'agguato. Il libro è il frutto di una ricerca promossa dall'istituto di studi politici San Pio V per le edizioni San Paolo. agenziavista.it