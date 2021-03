Un capodoglio di 18 metri trovato morto nel Nordest della Cina

Roma, 1 mar. (askanews) - Un capodoglio lungo 18 metri è stato trovato morto, arenato su una spiaggia in riva al Mare di Bohai, nel Nordest della Cina, non lontano dalla città costiera di Dalian. A darne notizia è l'agenzia di Stato cinese Xinhua, che ha citato le autorità locali.La balena, un maschio di 40 tonnellate, era un adulto che si avviava alla vecchiaia e non sono state trovate tracce di ferite evidenti sul suo corpo. I capodogli sono molto rari nel Mare di Bohai, un golfo del Mar Giallo dalle acque poco profonde, circa 200 km a Est di Pechino.Secondo Xinhua, la balena sarà sottoposta a un procedimento di conservazione per "plastificarla" ed esporla nel Museo di Storia Naturale di Dalian.