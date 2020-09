Un fiume in 3D spunta nel mezzo di un quartiere di Giacarta

Giacarta, 2 set. (askanews) - Un'opera d'arte 3D lunga 300 metri ha ridisegnato un quartiere di Giacarta. Gli artisti del gruppo indipendente 'Komunitas Perupa Jakarta' desideravano ravvivare l'atmosfera cupa durante la pandemia di coronavirus in corso, ridando bellezza e serenità al quartiere. Per questo hanno scelto un placido fiume che scorre nel mezzo della strada.Il gruppo conta circa 60 pittori, per la maggior parte liberi professionisti. In passato hanno dipinto murales per sensibilizzare su temi ambientali e politici. Questa è la loro prima pittura 3D su larga scala.