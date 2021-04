(Agenzia Vista) Roma, 8 aprile 2021 “Calo del 100% per i nostri impianti. Noi veniamo dall’Abruzzo e siamo letteralmente in mutande, la stagione invernale è saltata tutta” sono le parole di un operatore di impianti sciistici abruzzese che ha deciso di mettersi simbolicamente in mutande in Piazza del Popolo per protestare assieme alle partite Iva contro le chiusure. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev