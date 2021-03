(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2021 "Un uovo per la ricerca", la campagna pasquale dell'associazione Open per l'oncologia pediatrica Un uovo per la ricerca è l'iniziativa per le festività di Pasqua promossa dall'associazione Open, per sostenere la ricerca oncologica pediatrica. Di cioccolato o in ceramica, il simbolo della Pasqua diventa un'occasione di solidarietà verso i più fragili. Testimonial d'eccezione della campagna anche lo Chef Gennaro Esposito e il Maestro Pasticciere Carmine Di Donna che hanno raccolto la sfida di Open realizzando le colombe d’autore. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev