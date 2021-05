(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2021 Una delegazione del Partito Democratico, composta anche dal Vicesegretario Provenzano e dall’ex Capogruppo del Pd alla Camera Delrio, depone una corona di fiori sotto la lapide dell'on. Aldo Moro in via Caetani, in occasione del 43° anniversario dell'uccisione del leader della Democrazia Cristiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev