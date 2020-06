Dublino, 29 giu. (askanews) - Una Guinnes a colazione; in Irlanda - con le dovute precauzioni - riaprono i pub, dopo 15 settimane di confinamento dovuto alla pandemia di Covid-19.I pub irlandesi che servono cibo nonché i ristoranti e gli hotel sono autorizzati a riaprire mentre il Paese entra in una nuova fase del suo piano post-lockdown con il progressivo allentamento delle misure, per contrastare i possibili contagi da coronavirus Sars-Cov2.