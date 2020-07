(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2020 Universita', Manfredi a breve proposta per riordino settore Afam "A testimonianza dell'attenzione verso il settore Afam, l'Alta Formazione Artistica e Musicale, abbiamo stanziato in emergenza Covid 9 milioni per interventi straordinari e 8 milioni al fine di allargare la platea dei beneficiari" così il Ministro per l'Università e la Ricerca Gaetano Manfredi rispondendo al Question Time. / webtv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev