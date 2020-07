(Agenzia Vista) Sorrento, 16 luglio 2020 Universita', Manfredi linee guida approvate, atenei a lavoro su piani per ripartenza sicura "Le linee guida sono già state condivise ed emanate dal Cts. Gli Atenei si stanno preparando, alcuni sono già pronti, per una ripartenza in piena sicurezza" così il Ministro dell'Università e la ricerca Gaetano Manfredi a margine dell'evento "La due giorni di Alis" a Sorrento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev