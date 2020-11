Usa 2020, Biden avanti in Pennsylvania, da sola basta a vincere

Milano, 6 nov. (askanews) - Joe Biden guida in Pennsylvania che da sola con 20 voti basterebbe a garantigli la vittoria in questo lunghissimo testa a testa che si sono rivelate le presidenziali americane 2020. È cresciuto in Georgia ma ha perso terreno in Arizona. Un momento dirimente con risultati ancora incerti in Pennsylvania (20 voti elettorali), Georgia (16), North Carolina (15), Arizona (11) e Nevada (6).Ma ci sono segnali che fanno pensare: Cnn ha sottolineato che sopra l'abitazione di Biden il Pentagono ha ordinato di creare uno spazio aereo protetto, come spetta al Presidente. Fonti parlano di un annuncio già oggi. E mentre il Paese trattiene il fiato per il risultato nella corsa alla Casa Bianca, i funzionari della Georgia e della Pennsylvania hanno espresso ottimismo che avrebbero finito di contare in giornata, mentre Arizona e Nevada avrebbero dovuto impiegare ancora giorni per completare i loro conteggi totali.Il repubblicano e presidente uscente Donald Trump ha bisogno sia della Pennsylvania che della Georgia per vincere un secondo mandato. Ma sia in Pennsylvania che in Georgia, Biden sta per compiere il sorpasso di Trump grazie alla forza dei voti per corrispondenza che sono stati espressi nelle roccaforti democratiche urbane come Philadelphia e Atlanta.Come noto per conquistare la Casa Bianca, un candidato deve accumulare almeno 270 voti nel Collegio Elettorale. La maggior parte delle principali reti televisive ha dato a Biden un vantaggio di 253-214 sul presidente repubblicano Donald Trump a partire da venerdì mattina. Fox News gli concede già 264 voti. La conquista dei 20 voti elettorali della Pennsylvania porterebbe l'ex vicepresidente dem a superare i 270 di cui ha bisogno per assicurarsi la presidenza. La Pennsylvania può accettare schede elettorali per posta fino a tre giorni dopo le elezioni.Biden, 77 anni, sarebbe il primo democratico a vincere la Georgia dai tempi di Bill Clinton nel 1992. Il candidato è nato a Scranton e ha a lungo rivendicato di essere stato il "terzo senatore" della Pennsylvania durante i suoi decenni in rappresentanza del vicino Delaware. Dovrebbe tenere un discorso alla nazione in giornata, secondo Cnn.