(Agenzia Vista) Roma, 7 Novembre 2020 Usa 2020, Biden festeggia e promette con uno spot: “Sarò il presidente di tutti gli americani” “America, sono onorato che mi abbiate scelto per guidare questo grande Paese. Il lavoro che abbiamo davanti sarà duro, ma vi prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani, che mi abbiano votato o meno. Manterrò la fiducia che avete riposto in me”. Questo il post con cui Joe Biden ha festeggiato la sua elezione come 46esimo Presidente degli Stati Uniti d'America sui social. Durata 01_55 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev