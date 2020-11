Usa 2020, Biden: mantenete la fede perchè vinceremo

Milano, 4 nov. (askanews) - Joe Biden vuole essere ottimista. "Lo sapevamo, visti i voti per corrispondenza senza precedenti, ma dovremo essere pazienti" ha detto ai sostenitori. Nella notte elettorale americana da Wilmigton, Delaware, il candidato democratico ha già parlato scandendo "mantenete la fede perché vinceremo". Biden ha vinto meno Stati di Donald Trump, ma alcuni di quelli che portano più voti. In bilico ci sono alcuni Stati dove il voto per corrispondenza potrebbe richiedere giorni di scrutinio."Siamo positivi, su dove ci troviamo. Lo siamo davvero. E siamo sulla strada giusta per vincere queste e elezioni". Secondo Biden "ci vorrà tempo, dovremo essere pazienti". Già è vittoria in Arizona e in Minnesota. "E siamo positivi anche su Wisconsin e Michigan. E ci vorrà del tempo per contare i voti. Ma vinceremo anche in Pennsylvania", ha promesso Biden, uno degli Stati decisivi. Ma "bisognerà attendere il duro lavoro dello scrutinio, finchè non sarà contata ogni scheda". Poi avverte: "Non è il mio ruolo, né quello di Donald Trump decidere chi ha vinto queste elezioni. La decisione è del popolo americano ma io sono ottimista". Mentre Biden parlava Trump twittava: "stiamo andando verso una GRANDE vittoria, non ce la faremo RUBARE". Twitter ha segnalato il messaggio come ingannevole.