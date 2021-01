(Agenzia Vista) Usa, 06 gennaio 2021 Usa 2020, Biden: "Questo non è dissenso, è un'insurrezione. Quando è troppo è troppo" "La nostra democrazia è sotto minaccia senza precedenti, mai visto nella storia moderna", non abbiamo "mai visto nulla di simile. Questo non è dissenso, è un'insurrezione. Quando è troppo è troppo". Lo ha detto il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden, commentando i fatti in corso al Campidoglio di Washington. 01_57 Twitter Biden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev