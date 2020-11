Usa 2020, Harris: "Sono prima donna vicepresidente ma non sarò l'ultima"

(Agenzia Vista) Usa, 08 novembre 2020 Usa 2020, Harris: "Potrò essere la prima vicepresidente donna ma non sarò l'ultima" "E che testamento per la figura di Joe che ha avuto l'audacia di rompere una delle barriere più consistenti che esista nel nostro Paese selezionando una donna come sua Vicepresidente. Potrò essere la prima ma non sarò l'ultima." Così Kamala Harris nel suo discorso dopo l'annuncio della vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali. / Twitter Team Biden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev