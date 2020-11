Usa 2020, i sostenitori di Trump manifestano in Nevada

Las Vegas, 7 nov. (askanews) - I sostenitori del presidente americano Donald Trump protestano davanti al centro dove si effettua lo spoglio delle schede a Las Vegas. Il Nevada è uno degli ultimi Stati cruciali dove prosegue il conteggio dei voti e che decideranno chi ha vinto le presidenziali americane. "Stop al furto di voti in Nevada", si legge su un cartello.Lo Stato americano dell'Ovest vale 6 grandi elettori; le schede scrutinate sono attualmente al 92%. Il Nevada scelse nel 2016 Hillary Clinton. Attualmente in Nevada Joe Biden appare in testa, con il 49,7% dei consensi, contro il 48,1 di Trump. Uno scarto di circa 20.100 voti.