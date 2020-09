(Agenzia Vista) Washington, 18 settembre 2020 Usa 2020, lo spot per il voto via posta di Obama: "Fatelo al più presto. Proteggiamo la democrazia" "Votate via posta e fatelo al più presto. La democrazia è la cosa più preziosa che abbiamo. Difendiamola e non lasciamo che qualcuno ci convinca che il nostro voto non conta" queste le parole dell'ex presidente Usa Barack Obama in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook dove invita votare dando alcune istruzioni sulla procedura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev