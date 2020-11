Usa 2020, Melania Trump ha votato a Palm Beach e non con Donald

Roma, 3 nov. (askanews) - È il 3 novembre giorno delle elezioni americane e la First Lady Melania ha votato a Palm Beach, in Florida, mentre il consorte, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha votato una settimana e mezza fa."Ci dice perché ha votato oggi invece di aver votato una settimana e mezza fa assieme al presidente?", chiede una giornalista."Perché è il giorno delle elezioni e volevo venire qui a votare oggi nel giorno delle elezioni. Molte grazie", ha tagliato corto Melania Trump, che è stato criticata per essere andata al seggio senza mascherina, come riporta il Washington Post.Più di 100 milioni di elettori americani, preoccupati per il rischio di contagio nelle lunghe file d'attesa, hanno già votato per posta o con il voto anticipato nelle ultime settimane; numeri che preannunciano una partecipazione record.