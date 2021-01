(Agenzia Vista) Usa, 06 gennaio 2021 Usa 2020, Trump: "Andate a casa, nessuno si faccia male" "So come vi sentite ma andate a casa, voglio che nessuno si faccia male. Andate a casa in pace". In un breve messaggio video pubblicato su Twitter il presidente uscente degli Usa Donald Trump chiede ai suoi sostenitori di lasciare il Campidoglio assediato. 01_01 Twitter Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev